"Above Suspicion" im September auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im September "Above Suspicion" auf Blu-ray Disc. Der Crime-Thriller von "Die Stunde der Patrioten"-Regisseur Phillip Noyce mit Emilia Clarke kommt am 25.09.2020 in den Handel. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

Above Suspicion (Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

