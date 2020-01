News

"A Quiet Place" erscheint als Mondo 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Paramount veröffentlicht "A Quiet Place" in einer neuen Mondo Steelbook-Edition auf 4K Ultra HD Blu-ray. Diese soll am 12.03.2020 veröffentlicht werden - passend zum Kinostart von "A Quiet Place 2" am 19. März. Es handelt sich um eine limitierte Sonderedition. Bereits zum Verkaufsstart von "A Quiet Place" gab es ein 4K-Steelbook von Paramount, welches aber ausverkauft ist.

