News

9 Minuten aus "Stephen Kings ES Kapitel 2" online



Warner hat einen "9 Minuten Sneak Peak"-Clip aus "Stephen Kings ES Kapitel 2" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Restaurant-Szene, in der sich die Freunde aus dem "Klub der Verlierer" nach 27 Jahren erstmals wieder treffen:

"ES Kapitel 2" erscheint in Deutschland am 23.01.2020 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Bereits seit dem 09.01. ist der Film auf digitalen Plattformen erhältlich und wird z.B. auch im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos-Sound angeboten.

Neben den Standard-Editionen erscheint die Ultra HD Blu-ray auch als Steelbook sowie als Ultimate Collector's Edition mit Pennywise-Sammlerfigur exklusiv bei Amazon.de.

Bereits erhältlich:

Stephen Kings ES Kapitel 2 (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Dolby Atmos / Dolby TrueHD (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar von Regisseur Andy Muschietti

Doku: Der Sommer von ES Kapitel 1: Du fliegst auch! und Kapitel 2: ES endet

Die Sitzung des Clubs der Verlierer ist offiziell eröffnet

Pennywise kehrt zurück

Auf der Suche nach den Totenlichtern

