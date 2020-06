News

8K-Trailer für Zombie-Schocker "Peninsula" online

Mit dem Zombie-Thriller "Train to Busan" (Busan-haeng) landete der südkoreanische Regisseur Yeon Sang-ho 2016 einen Action-Hit, der auch hierzulande bekannt wurde und jetzt wurde der erste Trailer für die Fortsetzung "Peninsula" sogar in 8K-Auflösung veröffentlicht. In Südkorea ist der Kinostart bereits für den 24.06.2020 geplant. Der deutsche Starttermin für "Peninsula" ist bislang noch nicht bekannt.

