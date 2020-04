News

50% Rabatt auf Mission LX-Lautsprecher

Bestpreise bei Audiolust! Der Online-Fachhändler hat aktuell das gesamte Arsenal der Standboxen der LX-Serie von Mission (wir hatten ein QX-Modell hier im Test) mit 50% Rabatt im Angebot.

Dies umfasst die große LX-5, die LX-4 sowie die LX-3. Die Mission LX-5 ist noch in Walnuss und Weiß für 499 Euro/Paar (UVP 999 Euro) zu haben, die LX-4 gibt es in Schwarz, Walnuss und Weiß für 399 Euro/Paar (UVP 799 Euro). Auch die LX-3 ist noch in Schwarz, Walnuss und Weiß für 299 Euro/Paar (UVP 599 Euro) erhältlich.

Mission LX-Serie bei www.audiolust.de

