4K & HDR-Filme für 9,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple präsentiert eine Neuauflage der Film-Highlights in 4k & HDR-Aktion und bietet derzeit über 30 Filme in Ultra HD & HDR für je 9,99 EUR an. Zur Auswahl stehen u.a. "Sonic", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Der Unsichtbare" oder "Underwater". Die meisten Filme unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision und viele Filme verfügen auch über eine englische Dolby Atmos-Tonspur. Auch bei der "Film-Bundle"-Aktion sind teilweise einige 4K-Filme wie z.B. die "Hobbit-Trilogie für 17,97 EUR dabei:

Weitere Angebote:

