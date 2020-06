News

4K & HDR-Filme für 1,99 EUR bei Amazon Prime Video

Bei Amazon Prime Video sind derzeit "Bad Boys for Life", "Bloodshot" und "Jumanji: The Next Level" in Ultra HD inklusive HDR für je 1,99 EUR zum Verleih erhältlich:

In HD sind ebenfalls für je 1,99 EUR noch viele weitere Filme wie "Joker", "Angel Has Fallen" oder "Zombieland: Doppelt Hält Besser" im Angebot:

weitere Angebote:

