4K & HD-Filme für 97 Cent bei Amazon Prime Video (Prime Deal)

Amazon.de bietet Prime-Kunden über das Wochenende wieder einmal Filme für je 97 Cent im Verleih bei Amazon Prime Video an. Zu den fast 40 Filmen der Aktion gehören diesmal u.a. "Bad Boys for Life", "Underwater" und Peter Jacksons "They Shall Not Grow Old" in HD. "1917" steht neben der HD-Version auch in 4K UHD inklusive HDR zur Auswahl. Nach der Buchung haben Kunden 30 Tage Zeit, um einen geliehenen Film zu starten und dann 48 Stunden, um ihn anzusehen:

Filme leihen für je 0,97 EUR bei Amazon Prime Video (Prime Deal bis Sonntag)

Ebenfalls im Angebot:

