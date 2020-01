News

"47 Meters Down - Uncaged" im Februar auf Blu-ray Disc

Concorde veröffentlicht im Februar "47 Meters Down - Uncaged" auf Blu-ray Disc. Die Fortsetzung des Hai-Thrillers "47 Meters Down" kommt am 20.02.2020 in den Handel und wird mit einem deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein.

47 Meters Down - Uncaged (Blu-ray Disc)

Bild: 2,35:1

Ton: DTS HD MA 5.1 (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Audikommentar mit Regisseur Johannes Roberts, Produzent James Harris und Autor Ernest Riera, Featurette

