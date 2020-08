News

"300" mit englischem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner hat jetzt in den USA offiziell Zack Snyders "300" für den 06.10.2020 auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Die 4K-Edition wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und einem Audio-Kommentar ausgestattet sein. Die Blu-ray Disc enthält verschiedene Making of-Featurettes und Deleted Scenes.

In Deutschland erscheint "300" voraussichtlich am 29.10.2020 in der Erstauflage als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Parallel dazu wird der Film auch als digitale 4K-Version z.B. bei Apple iTunes veröffentlicht.

