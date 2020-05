News

3 x Tom Cruise im Juli auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal bestätigt nach "Top Gun" jetzt die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von zwei weiteren Tom Cruise-Filmen auf Ultra HD Blu-ray. Dazu gehört neben "Tage des Donners" auch "Krieg der Welten". Alle drei Ultra HD Blu-rays sind derzeit für den 02.07.2020 geplant.

Die Ultra HD Blu-rays werden voraussichtlich mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Zu den deutschen Tonspuren liegen noch keine Informationen vor.

Bei der FSK wurden bereits die Featurettes "On your six - Thirty year of Top Gun" und "The Legacy of Top Gun" sowie das kurze Featurette "Filmmaker Focus: Days of Thunder" geprüft.

