News

"3 Engel für Charlie" mit IMAX Enhanced auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony hat in den USA "3 Engel für Charlie" (Charlie's Angels) für den 10.03.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt. Die 4K-Version des Remakes von Elizabeth Banks soll als IMAX Enhanced-Edition inklusive remastertem Bild und englischem DTS:X-Soundtrack veröffentlicht werden.

Hierzulande läuft der Film erst seit Jahresanfang in den Kinos und erscheint laut den aktuellen Planungen voraussichtlich am 23.07.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Ob die Ultra HD Blu-ray auch in Deutschland als IMAX Enhanced-Titel erscheinen wird, ist noch offen.

In den USA wurden bereits "Angry Birds 2" und "Zombieland: Doppelt hält besser" (Zombieland: Double Tap) von Sony mit IMAX Enhanced auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Während "Angry Birds 2" hierzulande nur auf Blu-ray Disc in den Handel kommt, erscheint "Zombieland: Doppelt hält besser" im März auch auf Ultra HD Blu-ray. Sony erwähnt bei der Ausstattung IMAX Enhanced bislang mit keinem Wort. Allerdings ist die Ultra HD Blu-ray zumindest mit einem englischen DTS:X-Mix ausgestattet.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.