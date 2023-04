News

250 € Heimkino-Sofa-Rabatt noch für kurze Zeit bei Sofanella

Der Polstermöbel-Spezialist Sofanella bietet noch für kurze Zeit 250 EUR Neukunden-Rabatt auf Sofas an. Zusätzlich zum Rabatt für Wohnzimmer- oder Heimkino-Sofas gibt es auch noch 3% bei Zahlung per Vorkasse. Das Angebot gilt bis zum 01.05.2023 für Kinosofas, Relax-Sofas und Ecksofas mit Relaxfunktion aus dem Sofanella-Sortiment. Im Online-Shop werden die reduzierten Preise direkt inklusive 3 % Vorkassenrabatt angezeigt.

www.sofanella.de

Sofanella bietet Heimkino-Sofas mit Komfort-Features wie elektrisch einstellbaren Relaxsitzen in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

