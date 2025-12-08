News

25% Cashback auf Yamaha Soundbar und Bundles

Bildquelle: Yamaha

Im Rahmen der True Limitless Surround Aktion bietet Yamaha beim Kauf einer Yamaha Soundbar TRUE X BAR 50A, wahlweise zusammen mit zwei Lautsprechern True X SPEAKER WS-X1A, oder des Komplettpakets True X SURROUND 50A insgesamt 25% Cashback.

Die Yamaha True X BAR 50A hat bei uns in Kombination mit dem aktiven Wireless-Sub und den Wireless-Rear-Lautsprechern im Testbericht als flexibles, zeitgemäßes Soundbar-basiertes Mehrkanalsystem mit eleganter Optik, praktischen Funktionen und hochwertigem Klang überzeugen können. Die Rear-Lautsprecher lassen sich zudem auch als tragbare Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem Akku verwenden, wenn sie gerade nicht als rückwärtige Surround-Lautsprecher eingesetzt werden.

Das Angebot gilt für jeden Kauf bei einem autorisierten Yamaha Händler bis zum 18. Januar 2026. Um den Cashback-Betrag zu erhalten, muss man die Komponenten lediglich bis zum 01. Februar 2026 online hier registrieren:

Alle Details und die Geschäftsbedingungen für die Cashback-Aktion gibt es hier:

