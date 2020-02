News

"21 Bridges" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Concorde veröffentlicht "21 Bridges" voraussichtlich im Juni auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der Cop-Thriller mit Chadwick Boseman und Sienna Miller startet am 06.02. in den deutschen Kinos und wird laut Angaben von Amazon.de am 26.06. fürs Heimkino veröffentlicht.

Aufgrund des früheren Kinostarts erscheint der Film in den USA bereits am 18.02.2020. Dort ist von Universal bislang aber lediglich eine Blu-ray Disc und keine Ultra HD Blu-ray geplant.

