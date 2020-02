News

"1917" mit HDR10+ und Dolby Vision auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal hat in den USA "1917" für den 24.03.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt. Das ermöglicht schon einen ersten Einblick in die Ausstattung für die spätere Heimkino-Veröffentlichung hierzulande. Neben einem englischen Dolby Atmos-Mix unterstützt die Ultra HD Blu-ray auch die HDR-Formate HDR10+ und Dolby Vision. "1917" wurde im "One Shot"-Look mit 4.5K-Auflösung gedreht und für die Ultra HD Blu-ray gibt es sogar ein 4K Digital Intermediate, so dass hier von den technischen Parametern hohes Niveau geboten wird.

Das Weltkriegsdrama von James Bond-Regisseur Sam Mendes erscheint hierzulande voraussichtlich im Mai/Juni auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Von Universal wurden bislang noch keine Informationen zur deutschen Veröffentlichung bekannt gegeben. Der SATURN nennt den 28.05.2020 als VÖ-Termin.

1917 (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

Audio-Kommentar mit Regisseur Sam Mendes

Audio-Kommentar mit Kameramann Roger Deakins

The Weight of the World: Sam Mendes über seine persönliche Verbindung zum 1. Weltkrieg

Allied Forces: Making 1917

The Music of 1917

In The Trenches – Behind the scenes with the cast of 1917

Recreating History – Filmmakers offer a detailed look at the production design challenges of recreating the First World War

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.